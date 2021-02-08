Очередную резиденцию российского президента Владимира Путина нашли в аннексированном Крыму.

По данным журналистского расследования, огромное имение расположено в бывшем селе Мухалатка (сейчас — Олива), что между Ялтой и Форсом.

В этом районе во времена Советского Союза были построены государственные дачи №6, №8, №9 и №10.

По информации журналистов, Владимир Путин присвоил себе территории госдач №6 и №8, тогда как дачи №9 и №10 принадлежат бывшему российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Рядом с владениями Путина и Медведева также расположен особняк главы российского ФСБ Александра Бортникова.

Крымский дворец Путина

Журналистам удалось выяснить, что немалая территория вокруг дворца Путина сейчас находится под сильной охраной. Местные жители подтвердили, что в некогда туристические места неподалеку госдач попасть просто невозможно.

Около 700 метров вдоль шоссе вблизи имения закрыты 6-метровым забором.

— В этих местах отдыхали первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, второй, третий и четвертый украинские президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович, — говорится в расследовании.

Сейчас на территории “крымского дворца” Путина есть бассейны с морской водой, вертолетная площадка прямо в море, крытый татами и даже ледовый дворец.

Дворец для Путина

Премьера политического расследования ФБК Алексея Навального Дворец для Путина. История самой большой взятки состоялась 19 января.

За два дня до этого самого Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля.

Фильм-расследование ФБК бил рекорды русскоязычного сегмента YouTube почти две недели.

С момента публикации видео долгое время находилось на первом месте в трендах в России и многих других странах, преимущественно постсоветского пространства.

По состоянию на вечер 8 февраля фильм Навального о дворце Путина в Геленджике посмотрели уже 110,5 млн раз.