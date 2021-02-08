Чергову резиденцію російського президента Володимира Путіна знайшли в анексованому Криму.

За даними журналістського розслідування, величезний маєток розташований в колишньому селі Мухалатка (зараз – Олива), що між Ялтою та Форсом.

У цьому районі за часів Радянського Союзу було збудовано державні дачі №6, №8, №9 та №10.

За інформацією журналістів, Володимир Путін привласнив собі території держдач №6 і №8, тоді як дачі №9 та №10 належать колишньому російському прем’єр-міністру Дмитру Медвєдєву.

Поруч з володіннями Путіна та Медвєдєва розташовано маєток голови російського ФСБ Олександра Бортникова.

Кримський палац Путіна

Журналістам вдалося з’ясувати, що чимала територія навколо палацу Путіна наразі перебуває під сильною охороною. Місцеві мешканці підтвердили, що у колись туристичні місця неподалік маєтку потрапити просто неможливо.

Близько 700 метрів уздовж шосе поблизу маєтку закриті 6-метровим парканом.

– У цих місцях відпочивали перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов, другий, третій та четвертий українські президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Віктор Янукович, – йдеться у розслідуванні.

Зараз на території “кримського палацу” Путіна є басейни з морською водою, вертолітний майданчик прямо у морі, критий татамі та навіть льодовий палац.

Палац для Путіна

Прем’єра політичного розслідування ФБК Олексія Навального Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря відбулася 19 січня.

За два дні до цього самого Навального затримали в московському аеропорту Шерємєтьєво під час проходження паспортного контролю.

Фільм-розслідування ФБК бив рекорди російськомовного сегменту YouTube майже два тижні.

З моменту публікації відео довгий час перебувало на першому місці в трендах в Росії та багатьох інших країнах, переважно пострадянського простору.

Станом на вечір 8 лютого фільм Навального про палац Путіна в Геленджику переглянули вже 110,5 млн разів.