Подозревают в передаче гостайны: в Китае арестовали австралийскую журналистку

Австралийскую журналистку Ченг Лэй после шести месяцев задержания в Китае арестовали по подозрению в незаконной передаче государственных секретов за границу. Ченг задержали еще с 13 августа 2020 года.

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн.

Правительство Австралии регулярно высказывало свою озабоченность по поводу задержания Ченг Лэй, а сотрудники австралийского посольства навещали ее шесть раз.

— Мы ожидаем, что базовые стандарты справедливости, честного судопроизводства и гуманного обращения будут соблюдаться в соответствии с международными нормами, — заявила Мэрис Пэйн.

Ченг Лэй работала ведущей в китайском англоязычном телеканале CGTN. Ее друзья забеспокоились, когда она перестала отвечать на сообщения. Власти КНР уведомили о ее задержании 14 августа.

В конце концов Китай объявил, что она содержится по соображениям национальной безопасности под наблюдением в жилых помещениях в неизвестном месте.

Ее семья сказала, что понятия не имеет, почему ее задержали.

Летом прошлого года австралийские власти призвали к независимому расследованию причин вспышки коронавируса, а Китай ввел заградительные пошлины на австралийский ячмень и ограничил импорт говядины из страны.

Отношения между Австралией и Китаем в последние годы ухудшились, что привело к дипломатическим и торговым конфликтам.

За последнее время Пекин арестовал или выслал несколько журналистов. В прошлом году два последних корреспондента австралийских СМИ в Китае покинули страну по совету консульства.