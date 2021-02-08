Підозрюють у переданні держтаємниці: у Китаї заарештували австралійську журналістку

Австралійську журналістку Ченг Лей після шести місяців затримання в Китаї заарештували за підозрою в незаконному переданні державних секретів за кордон. Ченг затримали ще з 13 серпня 2020 року.

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

Уряд Австралії регулярно висловлював свою стурбованість щодо затримання Ченг Лей, а співробітники австралійського посольства відвідували її шість разів.

– Ми очікуємо, що базові стандарти справедливості, чесного судочинства і гуманного поводження будуть дотримуватися відповідно до міжнародних норм, – заявила Меріс Пейн.

Ченг Лей працювала ведучою в китайському англомовному телеканалі CGTN. Її друзі занепокоїлися, коли вона перестала відповідати на повідомлення. Влада КНР повідомили про її затримання 14 серпня.

Зрештою Китай оголосив, що вона перебуває з міркувань національної безпеки під наглядом в житлових приміщеннях в невідомому місці.

Її сім’я сказала, що поняття не має, чому її затримали.

Влітку минулого року австралійська влада закликала до незалежного розслідування причин спалаху коронавірусу, а Китай ввів загороджувальні мита на австралійський ячмінь і обмежив імпорт яловичини з країни.

Відносини між Австралією і Китаєм в останні роки погіршилися, що призвело до дипломатичних і торговельних конфліктів.

За останній час Пекін заарештував або вислав кілька журналістів. У минулому році два останніх кореспондента австралійських ЗМІ в Китаї покинули країну за порадою консульства.