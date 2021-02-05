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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Журналисты под прикрытием: из Британии депортировали китайских агентов

Великобритания депортировала трех китайских шпионов. Год назад они приехали в страну с журналистскими визами.

Журналисты под прикрытием: из Британии депортировали китайских агентов

Британская разведка установила, что шпионы — сотрудники Министерства государственной безопасности Пекина. В прошлом году они приехали в Великобританию, чтобы трудоустроится в три разные информационные агентства.

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Агентов разоблачили после того, как эксперты предупредили, что Китай запустил три спутника в космос, которые используются для отслеживания иностранных морских сил.

Сразу после разоблачения шпионов, власти Великобритании отправили их на родину.

ФСБ создала в Украине шпионскую сеть

Недавно СБУ выяснила, что российские спецслужбы создали шпионскую сеть на территории пяти областей.

Агенты собирали информацию о дислокации и перемещения ВСУ, готовили диверсии и помогали проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий.

Источник: Express

Фото: Dreamstime

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