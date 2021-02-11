У Німеччині продовжили жорсткий локдаун

Федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення продовжити у країні жорсткий локдаун до 7 березня.

Ці обмеження, що діють у країні із 16 грудня 2020 року, включають закриття всіх магазинів, окрім продуктових, салонів краси, спортивних клубів, басейнів, музеїв, театрів, пабів та ресторанів.

Водночас передбачено, відкриття з 1 березня перукарень – за умови дотримання правил гігієни та прийому клієнтів виключно за записом.

Рішення про відкриття шкіл залишається за федеральними землями. Наразі школярі переведені на домашнє навчання.

— Базовий принцип “ми залишаємося вдома” – важливий інструмент у боротьбі проти пандемії і щодня рятує людські життя, – йдеться в документі, який ухвалив уряд ФРН під час відеоконференції 10 лютого.

В цілому обмеження діють з кінця листопада 2020 року і включають закриття всіх магазинів, крім продуктових, спортивних клубів і салонів краси, басейнів, музеїв і театрів, ресторанів і барів.

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