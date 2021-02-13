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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Штурм Капитолия: Трамп не призывал митингующих остановиться

45-й президент США Дональд Трамп не призывал своих сторонников остановиться во время штурма Капитолия 6 января.

Дональд Трамп

Трампа просил об этом лидер Республиканской партии в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти.

Глава Белого дома обратился к своим сторонникам в сети Twitter только через несколько часов после штурма.

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Маккарти сказал Трампу, что протестующие залезли к нему в офис через окна. Маккарти настаивал, что протестующие были именно сторонниками Трампа, и умолял президента остановить их.

Республиканцы в Конгрессе заявили, что эти данные доказывают, что Трамп не планировал останавливать протестующих, даже когда его просили вмешаться.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий.

13 января Палата представителей США проголосовала за второй по счету импичмент бывшему президенту Дональду Трампу — его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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