Япония выбросит часть вакцины Pfizer

В Японии выбросят часть вакцин от коронавируса компании Pfizer из-за нехватки специализированных шприцев.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

— Закупить необходимое количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями, — сказал Като.

Вакцину от коронавируса компания Pfizer поставляет в специальном флаконе, рассчитанном на шесть доз. В то же время, чтобы получить шестую дозу, необходим специальный шприц. В Японии же применяются другие шприцы.

Ранее в Японии планировали прививать 72 млн граждан, однако из-за недостатка специальных шприцев вакцину могут получить около 60 млн человек.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация начнется 17 февраля.

Прежде всего она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет.