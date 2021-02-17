Pfizer и BioNTech поставят ЕС еще 200 млн доз Covid-вакцины

Американская компания-производитель Pfizer и немецкая компания BioNTech выделят дополнительные 200 млн доз вакцины против Covid-19 для ЕС.

BioNTech и Pfizer заключили соглашения с Европейской комиссией на поставку дополнительных доз препарата от коронавируса в 27 стран Евросоюза.

В BioNTech отмечают, что из дополнительных 200 млн доз 75 предоставят уже во второй четверти 2021 года.

В то же время глава Pfizer Альберт Бурла заверил, что новое соглашение с ЕС позволит вакцинировать не менее 250 млн европейцев до конца года.

Также производители препарата отмечают, что Еврокомиссия может попросить еще 100 млн доз вакцины.

На 2021 год ЕС предоставили 500 млн доз и это количество может увеличиться до 600 млн.

Производство вакцины Comirnaty от Pfizer и BioNTech осуществляется на производственных объектах компаний в Европе. Ее эффективность составляет 95%. Она состоит из двух доз, которые вводят с интервалом в 21 день.

Эту вакцину активно применяют в Северной Америке и странах ЕС.

В то же время правительство Великобритании рассмотрит возможность предоставления избыточных доз вакцины против коронавируса другим странам.

Но пока приоритетная задача для государства — вакцинация взрослого населения. Поэтому, если останутся дополнительные дозы препаратов, то страна готова поделиться ими.

Источник: BioNTech