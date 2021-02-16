Велика Британія готова надати надлишкові вакцини іншим країнам

Велика Британія розгляне можливість надання надлишкових доз вакцини проти коронавірусу іншим країнам після вакцинації дорослого населення.

Про це повідомив міністр у справах вакцинації Надхім Захави.

Чиновник зазначив, що пріоритетне завдання для держави – вакцинація дорослого населення. Якщо залишаться додаткові дози препаратів, то Велика Британія готова поділитися ними з іншими країнами.

Станом на ранок 16 лютого у Великій Британії виявили майже 4,05 млн випадків захворювання. Наразі у цій державі найбільше заражених у світі.

У Великій Британії виявили новий штам Covid-19

У Великій Британії виявили ще один штам Covid-19. Новий вид коронавірусу, відомого під назвою В1525, знайшли в геномах людей 10 країн, зокрема США.

Виявлений різновид містить низку відмінностей від відомого британського штаму. Зокрема, цей вид може допомагати вірусу уникати антитіл.