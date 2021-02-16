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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Велика Британія готова надати надлишкові вакцини іншим країнам

Велика Британія розгляне можливість надання надлишкових доз вакцини проти коронавірусу іншим країнам після вакцинації дорослого населення.

Вакцина от коронавируса

Про це повідомив міністр у справах вакцинації Надхім Захави.

Чиновник зазначив, що пріоритетне  завдання для держави – вакцинація дорослого населення. Якщо залишаться додаткові дози препаратів, то Велика Британія готова поділитися ними з іншими країнами.

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