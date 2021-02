Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу биткоина. По его мнению, электронная валюта не намного лучше наличных средств.

Бизнесмен прокомментировал инвестиции компании Tesla в биткоин и подчеркнул, что решения не зависят напрямую от его мнения. Маск считает, что приобретение электронной валюты является рискованным.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla.

However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere.

Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.

— Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021