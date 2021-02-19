Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу биткоина. По его мнению, электронная валюта не намного лучше наличных средств.

— Биткоин почти такая же чужь, как наличные деньги. Однако ключевое слово почти.

Бизнесмен прокомментировал инвестиции компании Tesla в биткоин и подчеркнул, что решения не зависят напрямую от его мнения. Маск считает, что приобретение электронной валюты является рискованным.

— Но бумажная валюта имеет отрицательный реальный интерес, только дурак не будет искать что-то взамен.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla. However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere. Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”. — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021

Tesla инвестировала в биткоин

В начале февраля компания Tesla заявила об инвестициях в биткоин. Производитель электромобилей вложил в валюту $1,5 млрд.

После такого заявления биткоин подорожал на около 23%. Кроме этого, Tesla объявила, что начнет принимать оплату за товары в криптовалюте.