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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Маск: биткоин — почти такой же бред, как наличные

Американский предприниматель Илон Маск высказался по поводу биткоина. По его мнению, электронная валюта не намного лучше наличных средств.

Маск: биткоин — почти такой же бред, как наличные

— Биткоин почти такая же чужь, как наличные деньги. Однако ключевое слово почти.

Бизнесмен прокомментировал инвестиции компании Tesla в биткоин и подчеркнул, что решения не зависят напрямую от его мнения. Маск считает, что приобретение электронной валюты является рискованным.

— Но бумажная валюта имеет отрицательный реальный интерес, только дурак не будет искать что-то взамен.

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Tesla инвестировала в биткоин

В начале февраля компания Tesla заявила об инвестициях в биткоин. Производитель электромобилей вложил в валюту $1,5 млрд.

После такого заявления биткоин подорожал на около 23%. Кроме этого, Tesla объявила, что начнет принимать оплату за товары в криптовалюте.

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