Маск: біткоїн – майже така ж маячня, як готівка

Американський підприємець Ілон Маск висловив ставлення щодо біткоїна. На його думку, електронна валюта не набагато краща за готівкові кошти.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla.

However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere.

Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.

— Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021