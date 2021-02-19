Воплощение Российской Федерацией политического проекта Северный поток 2 не только угрожает энергетической безопасности стран Европы, но и несет сомнительные перспективы для поддержания равновесия в экосистеме Балтийского моря.

Россия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветки Б трубопровода.

Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании.

Так, в течение последних месяцев суда Финвал, Умка, ледоколы Владислав Стрижов и Юрий Топчев неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, где движение судов запрещено.

Как известно, Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода ударными темпами. На глубинах 65-70 м трубу укладывают вдвое быстрее, чем на значительно меньших глубинах.

Такой темп обусловлен политическим решением — как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив окончание к празднику Дня России — 12 июня.