PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія
Ілона Рожко |

Россия разрушает экосистему Балтийского моря Северным потоком 2

Воплощение Российской Федерацией политического проекта Северный поток 2 не только угрожает энергетической безопасности стран Европы, но и несет сомнительные перспективы для поддержания равновесия в экосистеме Балтийского моря.

Россия разрушает экосистему Балтийского моря Северным потоком 2

Россия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройке ветки Б трубопровода.

Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании.

Читайте
США готовят новые санкции против Северного потока-2 - Bloomberg

Так, в течение последних месяцев суда Финвал, Умка, ледоколы Владислав Стрижов и Юрий Топчев неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, где движение судов запрещено.

Как известно, Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода ударными темпами. На глубинах 65-70 м трубу укладывают вдвое быстрее, чем на значительно меньших глубинах.

Такой темп обусловлен политическим решением — как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив окончание к празднику Дня России — 12 июня.

Источник: Служба внешней разведки

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка