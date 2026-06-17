Папа Римский Лев XIV сделал заявление после удара РФ по Киево-Печерской Лавре 15 июня.

Папа Римский об ударе по Лавре 15 июня

17 июня Папа Римский сделал заявление в соцсети X относительно удара по Киево-Печерской Лавре, который Россия нанесла 15 июня.

— Поступают болезненные известия о войне в Украине, которая и дальше расширяется. Многие невинные жертвы, убиты спасатели, церкви и объекты культурного наследия уничтожены огнем, — написал он.

Лев XIV отметил, что солидарен с ранеными и теми, кто оплакивает своих близких, а также теми, кто “посреди насилия продолжает отважно служить жизни”.

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– Прошу всех молиться за то, чтобы эта война закончилась. Просим Господа открыть пути диалога, погасить ненависть и сделать возможным справедливый и длительный мир, — написал Папа Римский.

Напомним, что ночью 15 июня Россия нанесла удар по территории Киево-Печерской лавры. Лавра входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых значимых духовных и культурных памятников Украины.

Впоследствии стало известно, что повреждено около 80 % кровли собора.

Генеральный директор Киево-Печерской лавры Максим Остапенко заявил, что по лавре было нанесено два прицельных удара. Враг атаковал Успенский собор и башню Кущника.

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