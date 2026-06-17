Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможность введения новых санкций против России.

Президент США дал понять, что дальнейшие шаги будут зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке.

Об этом Трамп сообщил во время встречи с премьер-министром Индии.

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Введут ли США новые санкции против РФ: Трамп ответил

Во время общения с представителями СМИ американского президента спросили, рассматривает ли его администрация возможность возобновления или усиления санкций против России.

Трамп подтвердил, что этот вопрос находится на рассмотрении.

— Мы это рассматриваем. Мы видим, насколько снизится цена на нефть… Вскоре она вернется к тому же уровню, что и четыре месяца назад. Это довольно впечатляюще, – ответил Трамп.

Напомним, 16 июня на полях саммита G7 Трамп заявил, что США могут в ближайшее время вернуть санкции против российской нефти.

Президент США дал понять, что речь идет о возможности возобновления части санкций из-за непродления исключений из действующего санкционного режима.

2 июня государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон ожидает в ближайшее время прекращения действия исключений из санкций в отношении российской нефти.

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