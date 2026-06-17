Это все сложнее, чем кажется: Трамп не смог обвинить Путина в войне
- Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли Владимира Путина главным ответственным за начало полномасштабной войны против Украины.
- Президент США объяснил, что не хочет давать такие оценки, поскольку пытается добиться урегулирования войны и прекращения боевых действий.
- Трамп также заявил, что провел “хорошие разговоры” с Зеленским и Путиным, но признал, что урегулирование войны оказалось сложнее, чем он ожидал.
Президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос, считает ли российского диктатора Владимира Путина главным ответственным за начало полномасштабной войны против Украины.
Трамп не решился обвинять Путина в войне против Украины
Во время общения с журналистами Дональда Трампа спросили, возлагает ли он самую большую ответственность за войну именно на Путина. В ответ Трамп заявил, что не хочет давать прямые оценки, поскольку, по его словам, пытается способствовать урегулированию конфликта.
— Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу, – объяснил он.
Трамп добавил, что его главным приоритетом остается скорейшее прекращение боевых действий и поиск дипломатического решения.
Президент США подтвердил, что провел ряд контактов с руководством Украины и России. По его словам, переговоры были конструктивными, однако ситуация оказалась более сложной, чем он ожидал.
– Я закончил восемь войн и, честно говоря, думал, что эта будет одной из самых легких. Однако они не слишком любят друг друга, и это делает все гораздо сложнее. Но у меня было два хороших разговора с президентом Зеленским и президентом Путиным, — сказал Трамп.
Напомним, что 14 июня Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
В то же время, 15 июня президент США заявил, что после завершения войны с Ираном Соединенные Штаты сосредоточатся на достижении мира между Украиной и Россией.