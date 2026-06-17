Президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос, считает ли российского диктатора Владимира Путина главным ответственным за начало полномасштабной войны против Украины.

Трамп не решился обвинять Путина в войне против Украины

Во время общения с журналистами Дональда Трампа спросили, возлагает ли он самую большую ответственность за войну именно на Путина. В ответ Трамп заявил, что не хочет давать прямые оценки, поскольку, по его словам, пытается способствовать урегулированию конфликта.

— Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу, – объяснил он.

Трамп добавил, что его главным приоритетом остается скорейшее прекращение боевых действий и поиск дипломатического решения.

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Президент США подтвердил, что провел ряд контактов с руководством Украины и России. По его словам, переговоры были конструктивными, однако ситуация оказалась более сложной, чем он ожидал.

– Я закончил восемь войн и, честно говоря, думал, что эта будет одной из самых легких. Однако они не слишком любят друг друга, и это делает все гораздо сложнее. Но у меня было два хороших разговора с президентом Зеленским и президентом Путиным, — сказал Трамп.

Напомним, что 14 июня Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В то же время, 15 июня президент США заявил, что после завершения войны с Ираном Соединенные Штаты сосредоточатся на достижении мира между Украиной и Россией.

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