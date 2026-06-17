Президенту РФ Владимиру Путину необходимо пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако они не знают, как это сделать.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на полях саммита G7.

Трамп о переговорах Путина и Зеленского

По словам американского лидера, обсуждение путей завершения российско-украинской войны во время саммита G7 в Эвиан-ле-Бене во Франции было продуктивным.

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— Вчера утром у нас был продуктивный разговор о российско-украинской войне. Я говорил с президентом Путиным, я говорил с президентом Зеленским. Президент Путин говорил по телефону со мной, — рассказал Трамп.

Он отметил, что обе стороны несут значительные потери среди военнослужащих. При этом, по словам президента США, Россия теряет больше людей, поскольку ведёт наступательные действия.

Как пояснил Трамп, “Россия больше теряет, потому что они нападают, а когда вы нападаете в войне, наступаете, вы теряете больше людей”.

— Но я во время своего воскресного разговора с президентом Путиным поделился с ним своей информацией. У меня был очень удачный разговор с президентом Путиным и с президентом Зеленским. Им нужно поговорить, но они просто не знают как это сделать. Они просто не знают, как им поговорить между собой, – предположил президент США.

Также Трамп назвал саммит Большой семерки одним из самых успешных в истории G7.

Напомним, в воскресенье, 14 июня, Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

15 июня американский лидер заявил, что после завершения войны с Ираном США сосредоточатся на российско-украинской войне.

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