Европейский Союз увеличивает свой вклад в глобальный фонд распространение вакцин COVAX на € 500 млн. Теперь общая сумма взноса от ЕС составит € 1 млн.

Решение об этом было принято во время интернет-встречи большой восьмерки.

Этот вклад должен приблизить мир к осуществлению главной цели COVAX — обеспечить 1,3 млрд доз вакцины 92-м странам с низкими и средними доходами до конца этого года.

В своем Twitter Урсула фон дер Ляен назвала это решение настоящим моментом глобальной солидарности. Она также добавила, что поставки начнутся уже скоро.

We will only be safe if the whole world is safe

As announced in the #G7, the EU is doubling its contribution to #COVAX, the world’s facility for universal access to vaccines — from €500 million to €1 billion.

Deliveries will start soon. A true moment of global solidarity.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2021