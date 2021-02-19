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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

ЕС увеличил вклад в фонд COVAX до €1 млрд

Европейский Союз увеличивает свой вклад в глобальный фонд распространение вакцин COVAX на € 500 млн. Теперь общая сумма взноса от ЕС составит € 1 млн.

ЕС увеличил вклад в фонд COVAX до €1 млрд

Решение об этом было принято во время интернет-встречи большой восьмерки.

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Этот вклад должен приблизить мир к осуществлению главной цели COVAX — обеспечить 1,3 млрд доз вакцины 92-м странам с низкими и средними доходами до конца этого года.

— Благодаря этому новому вкладу мы хотим быть уверенными, что вакцины вскоре будут доставлены в страны с низкими и средними доходами, — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В своем Twitter Урсула фон дер Ляен назвала это решение настоящим моментом глобальной солидарности. Она также добавила, что поставки начнутся уже скоро.

Вакцины в ЕС

Организация по борьбе с бедностью и предотвращению заболеваний ONE Campaign сделала вывод, что Европейский Союз, США и Великобритания закупают слишком много вакцин.

Сейчас некоторые страны обеспечили себе более 3 млрд доз вакцины против Covid-19, это больше, чем нужно для вакцинации всего их населения.

ONE Campaign призвала эти страны остановиться, ведь вакцин может не хватить для стран с низким и средним уровнем дохода.

Источник: Еврокомиссия

Фото: Pixabay

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