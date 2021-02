Європейський Союз збільшує свій внесок у глобальний фонд поширення вакцин COVAX на €500 млн. Тепер загальна сума внеску від ЄС складатиме €1 млрд.

Рішення про це було ухвалено під час інтернет-зустрічі великої вісімки.

Цей внесок має наблизити світ до здійснення головної мети COVAX – забезпечити 1,3 млрд доз вакцини 92-м країнам з низькими та середніми доходами до кінця цього року.

У своєму Twitter Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення справжнім моментом глобальної солідарності. Вона також додала, що поставки розпочнуться вже незабаром.

We will only be safe if the whole world is safe

As announced in the #G7, the EU is doubling its contribution to #COVAX, the world’s facility for universal access to vaccines – from €500 million to €1 billion.

Deliveries will start soon. A true moment of global solidarity.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2021