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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

ЄС збільшив внесок до фонду COVAX до €1 млрд

Європейський Союз збільшує свій внесок у глобальний фонд поширення вакцин COVAX на €500 млн. Тепер загальна сума внеску від ЄС складатиме €1 млрд.

ЄС збільшив внесок до фонду COVAX до €1 млрд

Рішення про це було ухвалено під час інтернет-зустрічі великої вісімки.

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Цей внесок має наблизити світ до здійснення головної мети COVAX – забезпечити 1,3 млрд доз вакцини 92-м країнам з низькими та середніми доходами до кінця цього року.

– Завдяки цьому новому внеску ми хочемо бути впевненими, що вакцини невдовзі будуть доставлені у країни з низькими та середніми доходами, – зазначила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У своєму Twitter Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення справжнім моментом глобальної солідарності. Вона також додала, що поставки розпочнуться вже незабаром.

Вакцини в ЄС

Організація щодо боротьби з бідністю і запобігання захворюванням ONE Campaign зробила висновок, що Європейський Союз, США та Велика Британія закуповують забагато вакцин.

Наразі деякі країни забезпечили собі більше 3 млрд доз вакцини проти Covid-19, це більше, ніж потрібно для вакцинації всього їх населення.

ONE Campaign закликала ці країни зупинитися, адже вакцин може не вистачити для країн із низьким та середнім рівнем доходу.

Джерело: Єврокомісія

Фото: Pixabay

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