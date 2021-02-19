США, ЄС та Британія закуповують більше Covid-вакцин, ніж їм потрібно – дослідження

Обсяги закупівель вакцин проти коронавірусу розвиненими країнами набагато перевищують необхідні для вакцинації всього їхнього населення.

Такий висновок зроблено в доповіді організації щодо боротьби з бідністю і запобігання захворюванням ONE Campaign.

Під час аналізу поточних угод щодо постачання противірусних вакцин, організація виявила, що наразі США, ЄС, Велика Британія, Австралія, Канада і Японія вже забезпечили собі більше 3 млрд доз вакцини проти Covid-19.

Це більш ніж на 1 млрд перевищує кількість доз, необхідних для вакцинації всього населення цих країн.

ONE Campaign зазначає, що США і Велика Британія повинні ділитися надлишковими дозами, щоб допомогти забезпечити глобальну відповідь на пандемію.

За їхніми словами, якщо цього не буде зроблено, мільярди людей залишаться без необхідного захисту від нового типу коронавірусу, що може продовжити пандемію.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що тільки за допомогою програми COVAX можна справедливо розподіляти вакцини від коронавірусу в світі.

COVAX – глобальна ініціатива щодо забезпечення рівного доступу до вакцин проти Covid-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів. Ініціатива була заснована ВООЗ.

Тим часом представники влади Польщі розповіли, коли збираються перепродати Україні обіцяні партії вакцини проти коронавірусу.

За словами заступника глави Міністерства охорони здоров’я країни Томаша Мілковского, це станеться, коли компанії перестануть затримувати поставки в саму Польщу.