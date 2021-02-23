Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация обнаружила в Бохайском заливе новое месторождение с геологическими запасами не менее 100 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

Месторождение Бочжун 13-2 находится на средней глубине 23,2 м. Оно расположено в центральной части Бохайского залива, в 140 км от города центрального подчинения Тяньцзинь.

Разведочная скважина, пробуренная на глубину порядка 5 223 м, натолкнулась на продуктивный нефтегазовый пласт толщиной 346 м.

Среднесуточный объем добычи нефти и газа из скважины составляет соответственно 300 тонн и 150 тыс. м³.

Открытие месторождения Бочжун 13-2 имеет важное значение для стабильной добычи нефти и газа на море и обеспечения энергетической безопасности страны, а также позволит в дальнейшем укрепить резервную базу морских нефтегазовых ресурсов страны.

Цены на нефть

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на торгах 23 февраля поднялась до $66,69 за баррель.

Такой показатель появился впервые с 20 января прошлого года.

По состоянию на утро фьючерс на Brent с поставкой в апреле растет на 5,27% и торгуется по $66,23 за баррель.

Источник: Синьхуа