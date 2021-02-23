Китайська національна офшорна нафтова корпорація виявила в Бохайській затоці нове родовище з геологічними запасами не менше 100 млн тонн у нафтовому еквіваленті.

Родовище Бочжун 13-2 розташоване на середній глибині 23,2 м. Воно розташоване в центральній частині Бохайської затоки, в 140 км від міста центрального підпорядкування Тяньцзінь.

Розвідувальна свердловина, пробурена на глибину близько 5 223 м, натрапила на продуктивний нафтогазовий пласт товщиною 346 м.

Середньодобовий обсяг видобутку нафти і газу зі свердловини становить відповідно 300 тонн і 150 тис. м³.

Відкриття родовища Бочжун 13-2 має важливе значення для стабільного видобутку нафти і газу на море і забезпечення енергетичної безпеки країни, а також дозволить в подальшому зміцнити резервну базу морських нафтогазових ресурсів країни.

Ціни на нафту

Вартість квітневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE на торгах 23 лютого піднялася до $66,69 за барель.

Такий показник з’явився вперше з 20 січня минулого року.

Станом на ранок ф’ючерс на Brent з постачанням в квітні росте на 5,27% і торгується по $66,23 за барель.

Джерело: Сіньхуа