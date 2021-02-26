Члены ЕС договорились о разработке паспортов вакцинации

Европейский Союз согласовал использование паспортов вакцинации. Об этом на саммите ЕС сообщила Ангела Меркель — канцлер Германии.

По ее словам, для внедрения сертификатов вакцинации необходимо минимум три месяца. Члены ЕС надеются, что они будут готовы к лету.

Ангела Меркель подчеркнула, что такой шаг не означает, что отныне путешествовать смогут только вакцинированные от коронавируса. Однако люди, получившие прививки, будут иметь определенные преимущества.

Сейчас политического решения относительно паспортов вакцинации на уровне ЕС не принято. Страны только договорились о необходимости создания сертификатов, которые будут признавать на территории разных стран.

Для этого планируют создать специальный реестр граждан и каждому присвоить QR-код.

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Накануне ЕС увеличил финансирование Covax — глобальной инициативы по распространению вакцины от коронавируса. Члены Евросоюза выделят дополнительно €500 млн, общая сумма составит € 1 млрд.