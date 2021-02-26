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Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

ЕС утвердит санкции против России на следующей неделе

Европейский Союз официально утвердит новые санкции против Российской Федерации на следующей неделе.

ЕС утвердит санкции против России на следующей неделе

В частности санкции будут касаться приговора российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга.

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— В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение формализуют на следующей неделе в рамках режима санкции за нарушение прав человека, — заявил он.

В то же время Шарль Мишель добавил, что ЕС осуждает приговор Навальному и призывает Россию освободить его.

Несколько дней назад Украина ввела санкции против еще двух российских компаний ООО Инда-софт и ООО ИСС-Софт (Indusoft и ISS).

Согласно санкционному решению СНБО и указом президента от 19 февраля, на три года обеим компаниям полностью запрещены торговые операции, транзит ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг, а также передача технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и вывод капиталов за пределы Украины.

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