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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Экс-президента Франции Саркози признали виновным в коррупции и отправили в тюрьму

Бывшему президенту Франции Николя Саркози вынесли приговор по делу о коррупции. Его отправили в тюрьму на год. Еще два года Саркози получил условно.

ніколя саркозі

В то же время прокуратура просила у суда для бывшего президента два года реального заключения и еще два условно.

Суд установил, что Николя Саркози через своего адвоката Тьерри Герцога пытался получить у судьи Кассационного суда Франции Гилберта Азиберта информацию о деле, фигурантом которого он был.

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В частности, за следствие установило, что экс-президент вместе с адвокатом пытались подкупить судью престижной работой в Монако в обмен на информацию об этом расследование. Об этом стало известно из записей телефонных разговоров Саркози и его адвоката в 2013-2014 годах.

Сам Николя Саркози отрицал эти обвинения. Он отмечал, что судья так и не получил никакого повышения или престижной работы в Монако.

Источник: AP

Фото: Depositphotos

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