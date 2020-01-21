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Факты / Мир

Экс-глава Интерпола приговорен к 13,5 годам тюрьмы за коррупцию

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй во вторник был приговорен к 13,5 годам лишения свободы за взяточничество.

– Суд в Китае вынес приговор бывшему главе Интерпола Мэн Хунвэй – 13 лет 6 месяцев тюремного заключения. Он признан виновным во взятии взяток на общую сумму $ 2 млн, – говорится в сообщении.

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Напомним, Мэн Хунвэй исчез в сентябре 2018 во время поездки в Китай из Франции. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием.

Впоследствии экс-глава Интерпола признался, что брал взятки на сумму $2 млн от частных лиц и бизнеса.

Источник: Deutsche Welle

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