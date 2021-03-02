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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Єврокомісія надасть пропозиції щодо Сovid-паспортів вже цього місяця

Єврокомісія планує вже у березні надати пропозиції щодо запровадження цифрових сертифікатів щодо вакцинації проти коронавірусу.

Єврокомісія надасть пропозиції щодо Сovid-паспортів вже цього місяця

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

 – Цього місяця ми представимо законодавчі пропозиції до цифрових зелених паспортів. Метою є забезпечити докази, що особа була вакцинована, результати тестування тих, хто ще не отримав вакцину, а також інформацію щодо одужання від коронавірусу, – написала очільниця Єврокомісії.

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За словами Урсули фон дер Ляєн, зокрема забезпечуватиметься захист даних, безпека та приватність.

Сертифікати Covid-вакцинації

Єврокомісія планує розробити до літа сертифікат вакцинації від коронавірусу, щоб спростити пересування людей Європою.

Держави-члени ЄС домовились про вимоги до сертифіката. Залишилося лише скоординувати механізм взаємного визнання систем.

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