Єврокомісія надасть пропозиції щодо Сovid-паспортів вже цього місяця

Єврокомісія планує вже у березні надати пропозиції щодо запровадження цифрових сертифікатів щодо вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021