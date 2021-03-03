Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хочет создать новый город в Техасе. Населенный пункт будет называться Старбэйз (Starbase).
Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.
Однако предприниматель не уточнил никаких дополнительных деталей. Известно лишь, что по площади город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.
Также в Старбэйз будут хорошо относиться к собакам.
В конце 2020 года Илон Маск покинул Калифорнию и переехал в Техас.
Creating the city of Starbase, Texas
— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021
Интернет-покрытие Starlink
В последнее время Илон Маск выводит на орбиту спутники для создания интернет-сети Starlink.
В Украине это покрытие появится не раньше 2022 года.
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Источник: Elon Musk