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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Маск хочет создать новый город в Техасе

Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хочет создать новый город в Техасе. Населенный пункт будет называться Старбэйз (Starbase).

Маск хочет создать новый город в Техасе

Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

Однако предприниматель не уточнил никаких дополнительных деталей. Известно лишь, что по площади город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Также в Старбэйз будут хорошо относиться к собакам.

В конце 2020 года Илон Маск покинул Калифорнию и переехал в Техас.

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Интернет-покрытие Starlink

В последнее время Илон Маск выводит на орбиту спутники для создания интернет-сети Starlink.

В Украине это покрытие появится не раньше 2022 года.

Больше новостей о деятельности Илона Маска читайте на Фактах ICTV.

Источник: Elon Musk

Фото: Dreamstime

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