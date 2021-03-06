Клара Цеткин: 8 фактов об основательнице 8 марта

Клара Цеткин — одна из самых известных немецких коммунисток межвоенного периода ХХ века.

Ее имя символизируется с введением празднования Международного дня женщин 8 марта.

Факты ICTV подготовили для вас 8 интересных фактов о Кларе Цеткин — основательнице женского праздника.

Коллеги по партии называли ее Дикой

Клара Цеткин была одной из центровых коммунисток межвоенной Германии. За настойчивый и немного мужской характер коллеги по партии называли ее Дикой.

Именно она 27 августа 1910 на Второй Международной социалистической женской конференции предложила создать Международный женский день.

Первый муж Клары Цеткин — одессит

В 1880-х годах Клара Айсснер была влюблена в политического эмигранта Осипа Цеткина. Впоследствии они стали однопартийцами, однако это не помешало их роману.

Хотя влюбленные официально не были женаты, Клара навсегда взяла фамилию одессита Осипа Цеткина. У пары родилось двое детей — Максим и Костя, но вскоре мужчина умер от туберкулеза.

Второй муж был моложе на 18 лет

После смерти первого мужа Клара познакомилась с 18-летним студентом, будущим художником Георгом Фридрихом Цунделем.

Партия сочла безумием роман 32-летней женщины с юным студентом. Пара официально оформила свои отношения, но спустя 20 лет брак распался.

Ленин считал ее своей верной подругой

Клара Цеткин познакомилась с Владимиром Лениным и его женой Надеждой Крупской в ​​1920 году во время своего первого визита в СССР.

Там она взяла у Ленина большое интервью, а впоследствии часто посещала Советский Союз и вождя лично.

Одна из первых женщин Германии, у которой был автомобиль

Второй муж Клары Георг Цундель зарабатывал написанием картин по заказу немецкой элиты. В 1904 году пара смогла позволить себе приобрести машину.

Открывала первое заседание Рейхстага в 1932 году

В 1932 году в Германии прошли парламентские выборы, где победила Немецкая социал-националистическая партия Адольфа Гитлера. Клара Цеткин тогда была старейшим депутатом предыдущего созыва, поэтому именно ей было доверено открытие новоизбранного Рейхстага.

Тогда “первым в списке” нацистской партии был Герман Геринг, которого в 1946 году осудит Нюрнбергский трибунал.

СССР спас ей жизнь

После прихода к власти Адольфа Гитлера коммунистическая деятельность в Германии была запрещена.

Клара Цеткин принудительно уехала в СССР, где и прожила остаток жизни.

Клару Цеткин хоронил Сталин

Умерла Цеткин в 1933 году. На чествовании памяти, что происходило в Москве, присутствовали Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов.

Ее прах был замурован в кремлевской стене на Красной площади.

8 марта — история праздника

Традиционно Международный женский день символизируется не только с цветами и подарками для женщин, но и с борьбой за их права.

Считается, что идея праздника появилась из-за необходимости солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.

Подробнее об истории возникновения Международного дня женщин читайте на Фактах ICTV.