Обстрел автодороги в Одесской области: повреждены машины, есть пятеро раненых
Российские войска нанесли серию ударов по автомобильной дороге в Одесской области. В результате обстрела повреждения получили гражданские грузовые и легковые автомобили, есть пятеро пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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По предварительным данным, в результате обстрела ранения получили пять человек.
В частности, два человека с травмами разной степени тяжести срочно доставили в медицинское учреждение.
Состояние одного из госпитализированных врачей оценивают как крайне тяжелое. Они оказывают всю необходимую помощь, борются за жизнь и здоровье потерпевших.
Под российский удар попали грузовые и легковые автомобили, двигавшиеся по автодороге.
На месте происшествия работают все соответствующие экстренные и профильные службы, ликвидирующие последствия атаки и фиксирующие очередное преступление армии РФ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 686-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА