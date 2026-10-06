Российские войска нанесли серию ударов по автомобильной дороге в Одесской области. В результате обстрела повреждения получили гражданские грузовые и легковые автомобили, есть пятеро пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на автодорогу в Одесской области 6 октября: какие последствия

По предварительным данным, в результате обстрела ранения получили пять человек.

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В частности, два человека с травмами разной степени тяжести срочно доставили в медицинское учреждение.

Состояние одного из госпитализированных врачей оценивают как крайне тяжелое. Они оказывают всю необходимую помощь, борются за жизнь и здоровье потерпевших.

Под российский удар попали грузовые и легковые автомобили, двигавшиеся по автодороге.

На месте происшествия работают все соответствующие экстренные и профильные службы, ликвидирующие последствия атаки и фиксирующие очередное преступление армии РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 686-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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