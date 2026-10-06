Чехия официально отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение 2027, который пройдет в Болгарии.

Об этом сообщил вещатель Česká televize.

Чехия не будет выступать на Евровидении 2027 года в Болгарии: что известно

Причиной отказа Чехии в участии Евровидения 2027 года стали оптимизация и текущие изменения в бюджете общественного вещателя страны.

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— В 2027 году мы не увидим чешское знамя на сцене Евровидения. Но мы продолжим болеть за других и надеемся снова встретиться с вами, — говорится в заявлении телекомпании.

Представители чешского телевидения подчеркнули, что Евровидение – это масштабный и финансово затратный проект с высокими расходами на организацию, программирование и производство.

Решение об отказе касается исключительно конкурса 2027 года, однако конкретных сроков возможного возвращения на сцену вещатель пока не называет.

Česká televize также решила не покупать права на трансляцию Евровидения 2027, поэтому по телевидению в стране шоу не будут показывать.

Зрители из Чехии смогут отдать голоса за своих фаворитов — их баллы будут учитываться в общей категории Остального мира (Rest of the World).

Напомним, что Чехия дебютировала на Евровидении в 2007 году и за 14 выступлений ни разу не одерживала победу.

Евровидение 2027 года впервые примет Болгария. Соревнования пройдут на новой арене Арена Бургас в прибрежном городе Бургас.

Право проводить конкурс получила болгарская певица Dara после победы в 2026 году.

Украинская исполнительница Leléka с песней Ridnym в 2026 году заняла 9-е место.

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