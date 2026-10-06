Россия готовит новый массированный обстрел Украины, готовится противодействие — Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила обновленные данные о подготовке РФ очередного массированного удара.
- По словам президента, Украина готовит противодействие, а часть первоочередных задач уже выполняется.
- На селекторном совещании также обсудили распределение средств ПВО, защиту ключевых объектов, амуницию для F-16, средства перехвата и другие важные вопросы.
Украинская разведка получила новые данные о подготовке РФ к очередному массированному удару.
Зеленский о подготовке РФ к очередной массированной атаке Украины
Как сообщил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания с чиновниками, военными и руководителями ключевых служб, Украина получила сегодня обновленную информацию от разведки относительно подготовки РФ к массированному удару.
По словам Зеленского, Украина готовит противодействие, а часть первоочередных задач уже выполняется.
Отдельное внимание во время совещания было уделено защите украинского неба. Министр обороны и командующий Воздушными силами доложили о распределении средств ПВО и организации рубежей прикрытия ключевых объектов.
Украина обеспечивает необходимую амуницию для истребителей F-16, средства перехвата и противоракеты. В то же время, наиболее сложной остается ситуация со средствами противодействия баллистическим ракетам, поставка которых зависит от международных партнеров.
Также правительство и областные администрации подготовили дополнительные логистические решения в ответ на российские удары по украинской логистике.
В то же время президент сообщил, что российские войска в течение суток атаковали несколько медицинских учреждений в Украине, в частности, больницы в Краматорске и Кривом Роге. После российских ударов по больницам оперативно работали подразделения ГСЧС и другие ответственные службы.
Фото: Владимир Зеленский