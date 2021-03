Нарушение Конституции и миллиардные убытки: 12 штатов США подали в суд на Байдена

В США 12 штатов подали иск на президента Джо Байдена за его климатический указ, предусматривающий возвращение страны к Парижскому климатическому соглашению.

В частности, указ Байдена касается общего снижения парниковых газов в США за счет федеральных регуляторов, хотя в Конституции говорится о праве каждого штата решать такие вопросы самостоятельно.

К иску генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннесси и Юты.

Все они подтвердили, что указ Джо Байдена откровенно нарушает принцип разделения властей США, а его реализация приведет к сотням миллиардов или триллионов долларов убытков.

В частности, снижение парниковых газов в США будет происходить за счет масштабного сокращения рабочих мест или даже полного закрытия крупных предприятий и заводов, а также замены системы электроснабжения в миллионах государственных зданий. Все расходы на реализацию указа будут покрывать налогоплательщики.

TODAY I led a 12 state coalition in filing suit against President Biden's administration over the massive expansion of federal regulations through executive order.

We're fighting back against this unlawful federal overreach.

Eric Schmitt March 8, 2021