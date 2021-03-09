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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Нарушение Конституции и миллиардные убытки: 12 штатов США подали в суд на Байдена

В США 12 штатов подали иск на президента Джо Байдена за его климатический указ, предусматривающий возвращение страны к Парижскому климатическому соглашению.

Нарушение Конституции и миллиардные убытки: 12 штатов США подали в суд на Байдена

В частности, указ Байдена касается общего снижения парниковых газов в США за счет федеральных регуляторов, хотя в Конституции говорится о праве каждого штата решать такие вопросы самостоятельно.

К иску генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннесси и Юты.

Все они подтвердили, что указ Джо Байдена откровенно нарушает принцип разделения властей США, а его реализация приведет к сотням миллиардов или триллионов долларов убытков.

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В частности, снижение парниковых газов в США будет происходить за счет масштабного сокращения рабочих мест или даже полного закрытия крупных предприятий и заводов, а также замены системы электроснабжения в миллионах государственных зданий. Все расходы на реализацию указа будут покрывать налогоплательщики.

— Это уничтожит рабочие места, задушит производство энергии и энергетическую независимость Америки, остановит инновации и обеднит работающие семьи. Это подрывает суверенитет Штатов, — говорится в иске.

Парижское климатическое соглашение

В первый день пребывания в должности Джо Байден подписал указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, которое предусматривает радикальное снижение парниковых газов.

В 2018 году Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения из-за неэффективности и избирательного подхода к выполнению пунктов соглашения.

Это вызвало серьезную обеспокоенность стран ЕС, однако позже Трамп неоднократно заявлял, что США делают больше для сохранения стабильности климата, чем предполагает климатическое соглашение.

Фото: Depositphotos

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