Порушення Конституції і мільярдні збитки: 12 штатів США подали в суд на Байдена

У США 12 штатів подали позов на президента Джо Байдена через його кліматичний указ, що передбачає повернення країни до Паризької кліматичної угоди.

Зокрема, указ Байдена стосується загального зниження парникових газів в США за рахунок федеральних регуляторів, хоча у Конституції йдеться про право кожного штату вирішувати такі питання самостійно.

До позову генерального прокурора штату Міссурі Еріка Шмітта приєдналися його колеги з Арканзасу, Арізони, Індіани, Канзасу, Монтани, Небраски, Огайо, Оклахоми, Південної Кароліни, Теннессі і Юти.

Усі вони підтвердили, що указ Джо Байдена відверто порушує принцип поділу влади США, а його реалізація призведе до сотень мільярдів або трильйонів доларів збитків.

Зокрема, зниження парникових газів в США відбуватиметься за рахунок масштабного скорочення робочих місць або й повного закриття великих підприємств і заводів, заміни системи електропостачання у мільйонах державних будівель тощо. Усі витрати на реалізацію указу покриватимуть платники податків.

????TODAY I led a 12 state coalition in filing suit against President Biden’s administration over the massive expansion of federal regulations through executive order.

We’re fighting back against this unlawful federal overreach.

See more on the lawsuit. https://t.co/38lhpHurEr pic.twitter.com/S2PhXLdRGH

— Eric Schmitt (@Eric_Schmitt) March 8, 2021