Ночная атака на Украину: РФ применила рекордные 728 дронов и 13 ракет

Во время ночной атаки Украину россияне атаковали 728 дронами и 13 ракетами.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину продолжалась с 20:00 8 июля.

За это время российские войска применили 741 средство воздушного нападения:

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728 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов (запущены из районов Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово);

ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов (запущены из районов Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово); семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К (запущены из районов Энгельса Саратовской области и Курской области РФ);

крылатых ракет Х-101/Искандер-К (запущены из районов Энгельса Саратовской области и Курской области РФ); шесть аэробаллистических ракет Х-47М Кинжал (запущены из воздушного пространства Липецкой области РФ).

Основным направлением удара стал город Луцк Волынской области.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 718 средств воздушного нападения противника (303 сбиты огневыми средствами, 415 локационно потеряны):

296 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбит огневыми средствами, 415 — локационно утраченные/приглушенные средствами РЭБ;

БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбит огневыми средствами, — локационно утраченные/приглушенные средствами РЭБ; семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К (сбит).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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