Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Ночная атака на Украину: РФ применила рекордные 728 дронов и 13 ракет
Во время ночной атаки Украину россияне атаковали 728 дронами и 13 ракетами.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину продолжалась с 20:00 8 июля.
За это время российские войска применили 741 средство воздушного нападения:
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- 728 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов (запущены из районов Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово);
- семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К (запущены из районов Энгельса Саратовской области и Курской области РФ);
- шесть аэробаллистических ракет Х-47М Кинжал (запущены из воздушного пространства Липецкой области РФ).
Основным направлением удара стал город Луцк Волынской области.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 718 средств воздушного нападения противника (303 сбиты огневыми средствами, 415 локационно потеряны):
- 296 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбит огневыми средствами, 415 — локационно утраченные/приглушенные средствами РЭБ;
- семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К (сбит).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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