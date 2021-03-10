ЕС и Великобритания обвиняют друг друга в блокаде поставок Covid-вакцин

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало представителя Европейского Союза в связи с обострением конфликта вокруг поставок вакцины от коронавируса.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что британские власти якобы блокируют поставки вакцины от Covid-19 на континент.

В рассылке, посвященной программе ЕС по закупке вакцин, Мишель написал, что Соединенное королевство и США устроили настоящую блокаду экспорта вакцин и компонентов к ним, которые производятся на территории этих стран.

Позже он добавил, что Великобритания блокирует поставки косвенным путем, отметив, что существуют различные способы создания препятствий для вывоза медикаментов.

В то же время официальный представитель МИД Великобритании заявил, что правительство в Лондоне не создавало препятствий для экспорта вакцины.

По его словам, любые заявления об этом являются некорректными.

В начале марта в Великобритании обнаружили 16 случаев нового штамма коронавируса, его название — VUI-202102/04. На данный момент информации о том, что он может представлять особую опасность для человечества, нет.

Ученые начали проводить исследования нового вида Covid-19.