ЄС і Британія звинувачують одне одного в блокаді поставок Covid-вакцин

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника Європейського Союзу у зв’язку із загостренням конфлікту навколо постачання вакцини від коронавірусу.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що британська влада нібито блокує постачання вакцини від Covid-19 на континент.

У розсилці, присвяченій програмі ЄС із закупівлі вакцин, Мішель написав, що Сполучене королівство і США влаштували справжню блокаду експорту вакцин і компонентів до них, які виробляються на території цих країн.

Пізніше він додав, що Велика Британія блокує поставки непрямим шляхом, зазначивши, що існують різні способи створення перешкод для вивезення медикаментів.

Водночас офіційний представник МЗС Британії заявив, що уряд в Лондоні не створював перешкод для експорту вакцини.

За його словами, будь-які заяви про це є некоректними.

На початку березня у Великій Британії виявили 16 випадків нового штаму коронавірусу, його назва – VUI-202102/04. Наразі інформації про те, що він може становити особливу небезпеку для людства, немає.

Науковці почали проводити дослідження нового виду Covid-19.