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Анастасія Дячкіна |

ЄС і Британія звинувачують одне одного в блокаді поставок Covid-вакцин

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало представника Європейського Союзу у зв’язку із загостренням конфлікту навколо постачання вакцини від коронавірусу.

коронавирус в Украине

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що британська влада нібито блокує постачання вакцини від  Covid-19 на континент.

У розсилці, присвяченій програмі ЄС із закупівлі вакцин, Мішель написав, що Сполучене королівство і США влаштували справжню блокаду експорту вакцин і компонентів до них, які виробляються на території цих країн.

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Пізніше він додав, що Велика Британія блокує поставки непрямим шляхом, зазначивши, що існують різні способи створення перешкод для вивезення медикаментів.

Водночас офіційний представник МЗС Британії заявив, що уряд в Лондоні не створював перешкод для експорту вакцини.

За його словами, будь-які заяви про це є некоректними.

На початку березня у Великій Британії виявили 16 випадків нового штаму коронавірусу, його назва – VUI-202102/04. Наразі інформації про те, що він може становити особливу небезпеку для людства, немає.

Науковці почали проводити дослідження нового виду Covid-19.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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