Из-за напряженных отношений между США и Китаем компания Facebook отказалась от планов прокладывать кабель по дну Тихого океана, который ускорил бы передачу данных.

Его предполагаемая длинна — 12 тыс. км, механизм должен был соединить Калифорнию, Тайвань и Гонконг.

— Из-за обеспокоенности правительства США по поводу прямых каналов связи между США и Гонконгом мы решили отозвать нашу заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC), — отметили представители Facebook.

К этом решению компания пришла из-за давления со стороны американских властей. Они считают, что этот проект может нести угрозу национальной безопасности США.

Отношения между Китаем и США

В мире продолжается геополитическое противостояние не только между США и РФ, а также между Вашингтоном и Пекином.

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Страны соперничают в торговле.

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Источник: The Wall Street Journal