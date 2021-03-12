Через напружені відносини між США та Китаєм компанія Facebook відмовилася від планів прокладати кабель на дні Тихого океану, який прискорив би передання даних.

Його передбачувана довжина – 12 тис. км, механізм повинен був з’єднати Каліфорнію, Тайвань та Гонконг.

– Через стурбованість уряду США щодо прямих каналів зв’язку між США та Гонконгом ми вирішили відкликати нашу заявку до Федеральної комісії із зв’язку (FCC), – відзначили представники Facebook.

Рішення компанія ухвалила через тиск з боку американської влади. Вона вважає, що цей проект може чинити загрозу національній безпеці США.

Відносини між Китаєм та США

У світі триває геополітичне протистояння не лише між США та РФ, а також між Вашингтоном та Пекіном.

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Країни конкурують у торгівлі.

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Джерело: The Wall Street Journal