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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Вакцинировалась без очереди: глава МИД Перу подала в отставку

Министр иностранных дел Перу Элизабет Астете объявила об отставке в связи со скандалом о вакцинации. Руководительница МИД получила прививку от коронавируса вне очереди.

голова МЗС Перу Елізабет Астете

Первую дозу китайской вакцины Sinopharm Астете ввели в начале массовой вакцинации, когда препарат еще не утвердили в стране. Она объяснила это тем, что контактировала с людьми, которые болели коронавирусом, поэтому решила вакцинироваться без очереди.

Министр сообщила, что признает свою вину и не будет проходить второй этап вакцинации.

— Я признаю, что допустила серьезную ошибку, поэтому решила не получать вторую дозу. С указанных причин я представила президенту заявление об отставке.

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Коронавирус в мире

В мире зафиксировано 108 153 741 случай коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерли 2 381 295 пациентов.

Больше всего больных зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ по состоянию на 14 февраля.

Подробнее, как распространяется коронавирус в мире читайте на Фактах ICTV.

Фото: Элизабет Астете

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