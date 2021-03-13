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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Пацієнти помирали без кисню: міністр охорони здоров’я Йорданії пішов у відставку

Міністр охорони здоров’я Йорданії Натір Обейдат пішов з посади на вимогу родин померлих пацієнтів з коронавірусом.

Пацієнти помирали без кисню: міністр охорони здоров’я Йорданії пішов у відставку

Днями неподалік від столиці Йорданії Амман в урядовому госпіталі через дефіцит кисню померли щонайменше шість пацієнтів.

Коли у палатах закінчився кисень, медики разом із відвідувачами поспішили перенести кисневі апарати, однак було запізно.

Як повідомили журналістам родичі пацієнтів, які лікуються у цьому госпіталі, у Covid-відділенні був лише один лікар та дві медсестри на 60 пацієнтів.

Прем’єр-міністр Йорданії Бішер аль-Хасауне розпорядився провести розслідування смертей у госпіталі.

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Коронавірус у Йорданії

З початку пандемії у Йорданії було зафіксовано понад 465 тис. випадків коронавірусу.

Внаслідок ускладнень, пов’язаних з Covid-19, померло вже 5,2 тис. громадян. Це високий показник, оскільки населення Йорданії складає тільки 10 млн.

Вакцинація від коронавірусу у Йорданії розпочалася ще в січні. В рамках ініціативи Covax країна отримала 144 тис. доз вакцини AstraZeneca.

До кінця 2021 року уряд країни планує вакцинувати 4 млн йорданців.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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