Пацієнти помирали без кисню: міністр охорони здоров’я Йорданії пішов у відставку

Міністр охорони здоров’я Йорданії Натір Обейдат пішов з посади на вимогу родин померлих пацієнтів з коронавірусом.

Днями неподалік від столиці Йорданії Амман в урядовому госпіталі через дефіцит кисню померли щонайменше шість пацієнтів.

Коли у палатах закінчився кисень, медики разом із відвідувачами поспішили перенести кисневі апарати, однак було запізно.

Як повідомили журналістам родичі пацієнтів, які лікуються у цьому госпіталі, у Covid-відділенні був лише один лікар та дві медсестри на 60 пацієнтів.

Прем’єр-міністр Йорданії Бішер аль-Хасауне розпорядився провести розслідування смертей у госпіталі.

Коронавірус у Йорданії

З початку пандемії у Йорданії було зафіксовано понад 465 тис. випадків коронавірусу.

Внаслідок ускладнень, пов’язаних з Covid-19, померло вже 5,2 тис. громадян. Це високий показник, оскільки населення Йорданії складає тільки 10 млн.

Вакцинація від коронавірусу у Йорданії розпочалася ще в січні. В рамках ініціативи Covax країна отримала 144 тис. доз вакцини AstraZeneca.

До кінця 2021 року уряд країни планує вакцинувати 4 млн йорданців.