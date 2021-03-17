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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Изоляция и дистанционное обучение: в Польше вводят новый локдаун

Три недели жестких ограничений – правительство Польши решило ввести новый локдаун, который будет действовать с 20 марта по 9 апреля.

женщина в маске

О новом карантине сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По его словам, на время локдауна будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, гостиницы, бассейны и спортзалы, а школы перейдут на дистанционное обучение.

Однако детские сады и ясли будут работать в обычном режиме.

— Мы так решили в основном потому, что в ближайшее время у нас будут пасхальные каникулы, — объяснил Недзельский.

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За последние сутки в Польше зафиксировали более 25 тыс. новых случаев Covid-19. В Минздраве говорят, что эти цифры представляют угрозу для функционирования системы здравоохранения.

Сейчас жесткий карантин действует до 28 марта в Варшаве, а также в Любуском и Мазовецком воеводствах.

Источник: Polsat News

Фото: Depositphotos

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