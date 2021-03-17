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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Ізоляція та дистанційне навчання: в Польщі запроваджують новий локдаун

Три тижні жорстких обмежень – уряд Польщі вирішив запровадити новий локдаун, який діятиме з 20 березня до 9 квітня.

женщина в маске

Про новий карантин повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

За його словами, на час локдауну будуть закриті торгові центри, кінотеатри, театри, готелі, басейни і спортзали, а школи перейдуть на дистанційне навчання.

Однак дитячі садки і ясла працюватимуть в звичайному режимі.

– Ми так вирішили в основному тому, що найближчим часом у нас будуть великодні канікули, – пояснив Недзельський.

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За останню добу в Польщі було зафіксовано понад 25 тис. нових випадків Covid-19.

У МОЗ кажуть, що ці цифри становлять загрозу для функціонування системи охорони здоров’я.

Нині жорсткий карантин діє до 28 березня у Варшаві, а також у Любуському та Мазовецькому воєводствах.

Джерело: Polsat News

Фото: Depositphotos

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