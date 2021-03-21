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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Когда в Европе и США смогут полностью снять локдаун — прогноз BioNTech

К концу лета во многих странах Европы и в США жесткий карантин и локдаун уже будут не нужны. Однако ограничительные меры останутся.

люди в масках

Такое мнение высказал генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин.

— Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не нужен будет локдаун, — отметил Шахин.

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В то же время он отметил, что человечество сможет восстановить “контроль над ситуацией” по меньшей мере только через год.

Недавно немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки препаратов от коронавируса в Европе.

Туда вошли 13 фармацевтических организаций.

В компании также отметили, что новые экспортные ограничения, введенные ЕС, Великобританией и США, могут нарушить цепочку поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.

Источник: Welt am Sonntag

Фото: Depositphotos

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