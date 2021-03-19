Правительство Чехии продлило жесткий карантин в стране до Пасхи из-за высокого уровня инфицирования и смертности. Продолжатся ограничения минимум до 5 апреля.

– Карантинные мероприятия помогают поддерживать функционирование системы здравоохранения, поэтому мы должны их продолжить. Сейчас мы не можем себе позволить серьезные изменения, – сообщил министр здравоохранения Ян Блатный.

С 1 марта в Чехии людям запретили выезжать в другие округа, только если им не нужно это для работы или ухода за родственниками.

Ограничительные мероприятия должны были закончиться 21 марта, но их продлили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 17 марта из 8 910 больных Covid-19, которые находятся больницах, 1 989 нуждались в интенсивной терапии.

Министр здравоохранения прогнозирует, что ситуация в медицинских учреждениях начнет улучшаться к концу недели, а количество госпитализированных уменьшится примерно до пяти тысяч в апреле.

В десятимиллионной стране зарегистрировано более 1,4 подтвержденных случаев, в которых погибло более 24 тыс. человек.

За последние две недели показатель смертности вырос с 1,68 на 100 тыс. населения до 2,02. Такие данные являются наихудшими в мире.

Рекордное количество тяжелобольных в Чехии

1 марта в Чехии зафиксировали рекордное количество тяжелобольных на Covid-19 за все время пандемии – 1 568 человек.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, ситуацию в Чехии признали худшей среди стран ЕС.

Рекорд зафиксирован и по количеству госпитализированных – 7 717 человек.

В связи с этим в Чехии ввели жесткий карантин. В стране закрылись детские сады и школы, а также все магазины, кроме тех, где продают товары первой необходимости.