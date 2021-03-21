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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Коли в Європі та США зможуть повністю зняти локдаун – прогноз BioNTech

До кінця літа в багатьох країнах Європи та в США жорсткий карантин та локдаун вже будуть не потрібними. Однак обмежувальні заходи залишаться.

люди в масках

Таку думку висловив генеральний директор компанії BioNTech Угур Шахін.

– У багатьох країнах Європи і в США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун, – наголосив Шахін.

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Водночас він зауважив, що людство зможе відновити “контроль над ситуацією” щонайменше лише через рік.

Нещодавно німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі препаратів від коронавірусу в Європі.

Туди увійшли 13 фармацевтичних організацій.

У компанії також відзначили, що нові експортні обмеження, введені ЄС, Великою Британією і США можуть порушити ланцюжок поставок дефіцитних інгредієнтів для вакцин.

Джерело: Welt am Sonntag

Фото: Depositphotos

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