До кінця літа в багатьох країнах Європи та в США жорсткий карантин та локдаун вже будуть не потрібними. Однак обмежувальні заходи залишаться.
Таку думку висловив генеральний директор компанії BioNTech Угур Шахін.
– У багатьох країнах Європи і в США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун, – наголосив Шахін.
Водночас він зауважив, що людство зможе відновити “контроль над ситуацією” щонайменше лише через рік.
Нещодавно німецька компанія BioNTech створила альянс фармацевтичних компаній для ліквідації нестачі препаратів від коронавірусу в Європі.
Туди увійшли 13 фармацевтичних організацій.
У компанії також відзначили, що нові експортні обмеження, введені ЄС, Великою Британією і США можуть порушити ланцюжок поставок дефіцитних інгредієнтів для вакцин.
Джерело: Welt am Sonntag