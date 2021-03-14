BioNTech создала альянс фармкомпаний для увеличения Covid-вакцин в Европе

Немецкая компания BioNTech создала альянс фармацевтических компаний для ликвидации нехватки препаратов от коронавируса в Европе.
Туда вошли 13 фармацевтических организаций.
Среди компаний, которые вошли в альянс — Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили задачу провести 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.
По словам представителя BioNTech, переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer.
В компании также отметили, что новые экспортные ограничения, введенные ЕС, Великобританией и США могут нарушить цепочку поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.
В рамках нового альянса BioNTech планирует расширить собственное производство. Так, в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 млн доз вакцины в год.
Дефицит вакцины преимущественно ограничивался ЕС, который медленнее, чем его западные союзники, заказывал и одобрял вакцины, и это усилило напряженность между Великобританией и США.
Кроме этого, пять стран из Европейского союза призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения справедливого распределения вакцин против Covid-19 в блоке.
Лидеры Австрии, Латвии, Чехии, Словении и Болгарии адресовали совместное письмо к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Источник: The Wall Street Journal