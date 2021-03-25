В США нашли женщину, пропавшую в начале марта. Девушку обнаружил голой и живой в дождевой канализации местный прохожий, услышавший ее крик.

Пожарные Флориды вытащили 43-летнюю Линдси Кеннеди с канализации вскоре после того, как прохожий позвонил в службу экстренной помощи.

Полиция не знает, как женщина могла туда попасть. По словам ее матери, у Линдси есть проблемы с психическим здоровьем, а также она злоупотребляет наркотиками.

Кеннеди рассказала офицерам, что наткнулась на туннель возле мелководной части канала и ей стало любопытно, куда он ведет.

Следователи не уверены, сколько времени женщина находилась в канализации. Однако по ее словам, она была там примерно три недели. Кеннеди объявили пропавшей без вести 3 марта в округе Палм-Бич штата Флорида в США.



















В США пропавшую три недели назад женщину нашли голой в канализации / 5 фотографий

Новый помощник главы Минздрава США

Впервые в истории в США утвердили трансгендера помощником главы Минздрава. Рейчел Левин стала первой открыто трансгендерной чиновницей, утвержденную Сенатом США.

62-летняя Рейчел Левин при рождении была Ричардом, а паспорт изменила лишь в 2012 году. У нее есть двое детей. Сторонники демократов надеются, что таким образом вопрос трансгендерности будут популяризировать во всех штатах США.

Фото: Delray Beach Fire Rescue