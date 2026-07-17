В субботу, 18 июля, в Украине не будут введены графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине – будут ли введены

— Завтра, в субботу, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В энергетической компании просят перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 16:00.

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Энергетики просят использовать электроэнергию рационально.

Напомним, по состоянию на утро 17 июля потребление электроэнергии было на том же уровне, что и в предыдущий день.

Суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,5% ниже, чем максимум предыдущего 15 июля.

Россияне продолжают атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

Из-за вражеских ударов утром были новые обесточивания в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Аварийно-спасательные работы проводились там, где позволяли условия безопасности.

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