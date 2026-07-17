Графики отключения света 18 июля: будет ли электрика в субботу
В субботу, 18 июля, в Украине не будут введены графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине – будут ли введены
— Завтра, в субботу, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
В энергетической компании просят перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 16:00.
Энергетики просят использовать электроэнергию рационально.
Напомним, по состоянию на утро 17 июля потребление электроэнергии было на том же уровне, что и в предыдущий день.
Суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,5% ниже, чем максимум предыдущего 15 июля.
Россияне продолжают атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.
Из-за вражеских ударов утром были новые обесточивания в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
Аварийно-спасательные работы проводились там, где позволяли условия безопасности.