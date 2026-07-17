Силы обороны 16 июля и в ночь на 17 июля нанесли удары по ряду военных и логистических объектов РФ.

Были поражены два танкера, буксир, сторожевой корабль Светляк, нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС, нефтяные терминалы, мосты, а также склады и командно-наблюдательный пункт противника.

Генштаб сообщил о поражении ряда объектов в РФ

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, 16 июля и в ночь на 17 июля были поражены два танкера, один из которых является газовозом, а также один буксир в акваториях Черного и Азовского морей.

Сейчас смотрят

В Керчи был поражен сторожевой корабль проекта 10410 Светляк.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил России.

Корабли проекта 10410 Светляк предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут привлекаться к выполнению задач по обеспечению действий военно-морских сил и других силовых структур РФ.

— Также 16 июля было нанесено поражение НПЗ Славнефть-ЯНОС в Ярославле (Ярославская область, РФ). Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются, – рассказали в Генштабе.

Славнефть-ЯНОС является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и крупнейшим НПЗ в центральной части РФ.

Средний объем переработки предприятия составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла, битумы и другие нефтепродукты, которые, в частности, используются для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.

Также поражены нефтяной терминал ТЭС-Терминал-1 и склад горюче-смазочных материалов в Керчи (АР Крым).

Кроме этого, под удар попала нефтебаза Шахтерск в Шахтерске Донецкой области.

Поражены железнодорожный мост через реку Кальмиус вблизи Старомарьевки Донецкой области и автомобильный мост в районе Козиного Курской области РФ, которые противник использует для военной логистики.

Также был поражен склад материально-технических средств противника в районе Покровска и командно-наблюдательный пункт в районе Новотроицкого Донецкой области.

Напомним, СБУ провела спецоперацию на военном аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ, в результате которой был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.